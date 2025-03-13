Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин "готовит отказ" от временного прекращения огня по линии фронта.

Так украинский президент прокомментировал в вечернем обращении сегодняшние заявления российского визави.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ", – считает украинский лидер.

Ранее в СМИ писали, что Банковая отвергла условие Дональда Трампа об отказе Украины от вступления в НАТО в рамках переговоров о мире.

Война в Украине продолжается 1114-й день. Последние новости с главными событиями 13 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Карта Deep State показывает, что ВСУ практически вышли из российской Суджи, армия РФ за сутки захватила Махновку, Замостье и Казачью Локню. В Донецкой области неприятель продвинулся со стороны Великой Новосёлки к трассе на Запорожье через село Скудное.

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