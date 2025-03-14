Советник США по нацбезопасности Майк Уолцт после переговоров спецпосланника Стива Уиткоффа в Кремле заявил, что у Белого дома есть "осторожный оптимизм" по поводу перспектив мирного процесса по Украине.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать по национальному телевидению, тем более до президента. Но у нас есть некоторый осторожный оптимизм.

Вы видели, как украинцы переместились из Овального кабинета, где мы находились, в Саудовскую Аравию, где мы были с госсекретарем Рубио, и вы видели сегодняшнюю пресс-конференцию президента Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы, и в этом заключается челночная дипломатия.

Я поговорил со своим коллегой Уиткоффом, который находится там и предоставляет нам информацию для оценки, а президенту Трампу - для принятия решений о дальнейших шагах", - заявил Уолтц.

СМИ писали, что что Уиткофф после встречи с Путиным приехал в американское посольство в Москве, где провел более часа.

Напомним, Путин вчера заявил о согласии на перемирие в Украине, но заявил, что "есть нюансы".

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.