Спецпредставитель США Кит Келлог не участвовал в мирных переговорах по требованию Кремля. Москву не устроила его "слишком проукраинская" позиция.

Об этом сообщает NBC News.

Издание отмечает, что генерал-лейтенант в отставке Келлог подозрительно отсутствовал на двух недавних встречах в Саудовской Аравии. Президент России Владимир Путин посчитал, что он слишком проукраински настроен, сообщил NBC News высокопоставленный российский чиновник.

"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем", – заявил чиновник.

Чиновник США в администрации Дональда Трампа подтвердил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлог был вовлечен в переговоры.

За день до этой публикации газета Politico написала, что Келлога "отодвинули на второй план" в переговорах с Украиной и РФ. Такой вывод газета сделала после отсутствия генерала на встрече в Джидде.

Предположение подтвердили изданию и некоторые чиновники администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике.

"Роль Келлога находится под большим вопросом. Непонятно, почему президент не примет окончательное решение по этому вопросу. Здесь уже слишком много главных героев плюс Уиткофф, пытающийся сыграть героя в деле окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы в вопросе о том, кто чем занимается", — сказал представитель администрации Трампа.

Многие чиновники усмотрели в этом усиление фланга, который "более скептически относится к продолжающейся поддержке Украины со стороны США". Издание также утверждало, что у Келлога хорошие отношения с Владимиром Зеленским.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что США выбрали спецпосланника своим представителем в переговорную группу о мирном урегулировании конфликта в Украине.

После этого Келлог побывал с визитом в Киеве и назвал Зеленского "отважным лидером нации". И вскоре о нем перестали упоминать в связи с мирными переговорами.