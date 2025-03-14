В пятницу, 14 марта, в Украине идет 1115-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
08:00 Сегодня около полуночи россияне ударили по больнице в Золочеве Харьковской области, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.
В результате попадания БПЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА. Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс.
07:56 Дроны ночью атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся резервуар с бензином.
Площадь пожара - больше 1 тысячи квадратных метров, сообщили власти Краснодарского края РФ.