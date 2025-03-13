Армия РФ уже штурмует Басовку в Сумской области, недалеко от курского плацдарма ВСУ. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

"Враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким. В основном они применяют для этого пехоту, но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", - пишет украинский военный паблик.

Сообщается, что россиянам удается зайти в село, но не закрепиться, так как по ним сразу открывают огонь. Однако "трудность ситуации заключается в том, что противник накопил достаточно большое количество пехоты".

Отметим, что Басовка является одной из целей наступления РФ через границу. Она расположена рядом с трассой из Сум на Суджу, которую РФ уже взяла под контроль. Но на самой трассе еще "висит" в значительной мере логистика остатков плацдарма ВСУ в Курской области.

Война в Украине идет 1114-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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