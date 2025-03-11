За последние сутки армия РФ существенно продвигается в Курской области.

Об этом свидетельствуют данные украинского военного телеграм-канала Deep State.

Как видно по карте канала, Вооруженные силы Украины вышли из Мирного и других населенных пунктов к северу и северо-западу от Суджи. А россияне подошли уже к Казачьей Локне. В РФ говорят, что там со вчерашнего дня идут бои, а сегодня утром появились сообщения, что она уже под контролем россиян, но подтверждений этому пока нет.

Российское Министерство обороны утверждает, что за минувшие сутки войска РФ заняли 12 сел: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Напомним, проблемы у ВСУ в Курской области обострились ещё в феврале, когда россияне смогли взять Свердликово, что позволило им активизировать обстрелы трассы на Суджу, а затем вбили клин к югу от Суджи, отрезав большую часть украинского плацдарма от границы. 8 марта они провели "газопроводный" рейд в тыл украинских войск к северу от Суджи с одновременным ударом на внешней оконечности украинского плацдарма с севера и северо-востока.

Все вместе это привело к обрушению обороны ВСУ и быстрому продвижению российских войск в последние три дня.

В настоящее время курский плацдарм, судя по карте DeepState, уменьшился до 197 квадратных километров. В начале февраля он составлял 438 квадратных километра.

Напомним, российские телеграм-каналы сегодня сообщили, что армия РФ зашла в Суджу.

Война в Украине идет 1112-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения ВСУ в Курской области нет, а ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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