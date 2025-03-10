Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил, что украинские войска в Курской области отступают.

Его заявление по этому поводу приводит Генштаб ВСУ.

"Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - заявил Сырский.

При этом он заверил, что угрозы окружения ВСУ в Курской области нет, а "ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины".

По его словам, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами. Принято решение усилить группировку ВСУ на этом участке "необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБ и беспилотной составляющей".

Напомним, в последние дни россияне быстро продвигается в Курской области. Ситуацию там мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1111-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщали,что ВСУ потеряли село Константинополь к западу от Курахово в Донецкой области. По данным Deep State, Константинополь находится под контролем украинской армии. Перед этим о захвате поселка заявляло минобороны РФ, но Украина этого не подтверждала. Кроме того, вчера в РФ заявили о взятии деревни Малая Локня в Курской области - главного укрепрайона ВСУ к северу от Суджи. Потерю Малой Локни подтвердил и Deep State.

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