ВСУ могут вывести из Курской области РФ в течение двух недель.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на украинских военных.

Издание пишет, что "семимесячная вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани срыва после того, как в пятницу войска Москвы прорвали линию обороны Киева в районе российского города Суджа".

Военные, сражающиеся в Курской области, сообщили газете, что "Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и из него".

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинские силы, ведущие бои на территории России, находятся почти в окружении.

Также Politico писала, что продвижение РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск, чтобы избежать окружения.

Накануне россияне практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы, что поставило под прямую угрозу снабжение всей группировки ВСУ в российском регионе.

А Deep State сообщил, что армия РФ захватила Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ.