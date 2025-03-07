Продвижение РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск, чтобы избежать их окружения.

Об этом пишет издание Politico.

Как сказано в материале, украинским командирам вскоре предстоит принять сложное решение: продолжать оборону или отступить. Ошибка в выборе момента может привести к окружению и потере войск.

Politico цитирует мнение военного аналитика Яна Матвеева. По его словам, за последние дни ход битвы в Курской области "радикально изменился".

"Украинскому командованию предстоит сделать выбор: покинуть Курскую область, завершив операцию и сохранив силы, или держаться, рискуя потерять все. Единственная реальная причина удерживать Курский плацдарм — использовать его как разменную монету на будущих переговорах. Однако потеря значительного количества опытных войск и передовой техники в затянувшейся обороне может серьезно ослабить военный потенциал Украины в других регионах", — написал Матвеев в соцсетях.

Украинский солдат Артем Карякин пишет, что Россия перебросила в Курскую область некоторые из своих лучших расчетов беспилотников, которым удается серьезно затруднить логистику и пространство для маневра Украины.

"Наши силы испытывают трудности с доставкой боеприпасов и продовольствия. Эвакуация раненых стала опасным и длительным процессом. Некоторым солдатам пришлось сменять друг друга пешком, поскольку транспорт не мог проехать", — пишет Карякин.

Накануне россияне практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы, что поставило под прямую угрозу снабжение всей группировки ВСУ в российском регионе.

А сегодня Deep State сообщил, что армия РФ захватила Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ.