Армия РФ захватила населенный пункт Новенькое в Сумской области, который расположен рядом с курским плацдармом ВСУ.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

По информации украинского военного телеграм-канала, россияне уже "совершают накопление" в Новеньком, пытаясь двигаться южнее к Басовке. За ней откроется путь на ККП "Суджа", где российские войска могут "физически перекрыть логистику, которая идет из Юнаковки".

В этом месте у РФ количественное преимущество, поэтому ситуация "создает свои трудности".

Параллельно РФ активизировалась на правом фланге курского плацдарма ВСУ в районе села Куриловка у границы с Сумской областью - также с целью перерезания украинской логистики.

"Отдельно стоит отметить, что враг имеет преимущество в БПЛА - как разведывательных, так и ударных. Наиболее часты в применении FPV-дроны. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется на Курщину или оттуда. Как это все закончится – неизвестно. К сожалению, у нас часто повторяющаяся привычка не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия", - пишет канал.

Напомним, что накануне россияне практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к югу от Суджи в Курской области, сообщает Deep State. На Покровском направлении пошли в контратаки ВСУ. Они смогли продвинуться в районе Успеновки, Котлино, Песчаного и Шевченково.

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