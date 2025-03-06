Российские войска снова продвинулись в Курской области. К югу от Суджи они двинулись на восток в районе Куриловки.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Россияне перешли реку Псел, на которую опиралась оборона ВСУ в этом районе.

Судя по начертанию карты, идут попытки "подрезать" укранский плацдарм на юге, чтобы лишить его линий снабжения с украинской территории.

Также уменьшилась серая зона у границы Украины в районе Свердликово.

Эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) считает, что ВСУ пора выводить из Курской области.

"Возможно, пора "сворачиваться" с курского направления. Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно", - пишет Флэш.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял о намерении обменять эти территории на переговорах.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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