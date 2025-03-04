Российские войска за двое суток вернули под свой контроль более 40 квадратных километров в Курской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По информации паблика, зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного, а также к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ.

Россияне закрепились в населенном пункте Лебедевка и территории вокруг нее.

Ранее Deep State сообщал, что россияне получили огневой контроль над логистикой ВСУ в Курской области.

Война в Украине идет 1105-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска интенсивно продвигались в Курской области. Украинские военные паблики сообщали, что ситуация для ВСУ на всем плацдарме значительно ухудшается. По данным Deep State, россияне продвинулись на северной оконечности украинского плацдарма - в районе Погребков. Под российский контроль вернулась Орловка, а Новая Сорочина перешла из украинской в серую зону.

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