Во вторник, 4 марта, в Украине идет 1105-й день войны с Россией.

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10.51 США продолжают обмен разведданными с Украиной, несмотря на информацию об остановке военной помощи.

Об этом пишет в Х корреспондент The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на источники в Украине. Также украинские чиновники заявили корреспонденту, что официально им о прекращении помощи американцы ничего не заявляли.

"Мне сказали, что до сих пор военное удушение со стороны Трампа ограничивается лишь освещением в СМИ. Это только начало, но изменений в обмене разведданными или других ключевых аспектах военной поддержки США не произошло. У меня нет информации, что приказ о прекращении поставок оружия не был отдан. Просто до сих пор не было никаких доказательств этого на местах", - пишет Кэрролл со ссылкой на источники в Украине.

10.08 Прекращение поставок американских ракет Patriot приведёт к тому, что "большая часть Украины" окажется под угрозой разрушений как в Харькове, где эти системы не разворачивают из-за опасности, пишет The Economist.

Только Patriot может сбивать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

"Возможно, существуют и другие источники перехватчиков Patriot — например, США работают над тем, чтобы Япония могла совместно производить их. Однако такие поставки, скорее всего, будут ограниченными. К тому же для любой передачи потребуется одобрение США", - отмечает издание.

В теории французско-итальянская система SAMP/T могла бы стать заменой, если бы ее можно было производить в больших масштабах, но на практике система не способна нейтрализовать самые быстрые ракеты. Хотя в следующем году ожидается более продвинутая версия.

Ранее уже сообщалось, что под сокращение американской помощи могут в первую очередь попасть системы ПВО и ракеты к ним - поскольку они составляли основную часть передаваемых в последнее время Украине военных пакетов.

8.15 У российских войск новое крупное продвижение в Курской области.

По данным украинского военного паблика Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более 40 квадратных километров территории.

Во-первых, зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного.

Во-вторых, к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ. Россияне там заняли Лебедевку и территории вокруг нее.

8.02 Последствия вчерашней атаки дронов по Одессе и области.

Был поврежден объект энергетики, также пострадали дома и автомобили.

7.00 США остановили всю военную помощь Украине, пишут американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

В частности, об этом сообщают Bloomberg, CNN, Голос Америки.

Речь идет в том числе и об оружии, которое уже отправлено и находится в дороге. До Украины оно не дойдёт.

"Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - говорится в заявлении, которые цитирует CNN.

Как сказал собеседник Bloomberg, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить поставки до тех пор "пока руководство Украины не продемонстрирует добросовестное стремление к миру".