Тотальная миграция, переход на крипту и НБУ. Почему продолжают падать переводы в Украину из заграницы
В Украину поступает все меньше частных денежных переводов из-за границы. Нацбанк зафиксировал эту тенденцию за военные годы, а свежая отчетность НБУ доказывает только усиление данных настроений: если по итогам 2024 года НБУ отчитался об уменьшении таких поступлений на 15,8% (до $9,5 млрд), то в январе 2025-го - уже на 16,1% к декабрю 2024 года и на 19,9% к январю-2024.
Совокупно в этом январе в страну пришло переводов на $665 млн, и это худший январь за последние годы, что сводит на нет объяснение о чистой сезонности:
- январь 2021 года - $1,02 млрд;
- январь 2022 года - $1,1 млрд;
- январь 2023 года - $908 млн;
- январь 2024 года - $830 млн;
- январь 2025 года - $665 млн.
При сравнении с предвоенным 2021-м видим падение объемов в 40%.
Нацбанковская динамика по перечислениям в Украину по годам выглядит не лучше:
- 2021 год - 14 млрд;
- 2022 год - 12,5 млрд;
- 2023 год - 11,3 млрд;
- 2024 год - 9,5 млрд.
Главную же причину в сокращении валютных переводов в страну банкиры видят в войне и ее последствиях.
"Многие трудовые мигранты, которые во время полномасштабного вторжения были за границей, сами не вернулись и забрали семьи к себе в Европу. Им здесь больше некому отправлять деньги. Плюс многие украинцы выезжали подальше от войны уже во время боевых действий и обустраивались в основном в ЕС, забирая туда своих пап/мам и бабушек с дедушками, которым ранее помогали. А еще бизнес вывозил работников в безопасные страны - в рамках релокации бизнеса, а за теми также подтягивались родные, которые больше не получают у нас переводов. Миграция сильно ударила по денежным переводам. А также сказалось сокращение заработков наших людей за рубежом и разнообразных пособий, которые они раньше получали в ЕС, и все это происходит на фоне роста там инфляции и отмены льгот (оплата аренды жилья, коммуналки, оплат детсадов/школ). Плюс сказалось закручивание налоговых и регуляционных гаек в Украине", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства крупного банка.
Под закручиванием гаек финансисты понимают ужесточение требований финансового мониторинга в Украине, из-за которых банкиры стали требовать от людей больше справок и декларации в объяснение денежных поступлений и блокировать счета. Из-за чего украинцы стали активнее пользоваться криптовалютами и наличными - возобновляется практика передачи через друзей/знакомых конвертов с оказией.