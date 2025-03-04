В Украину поступает все меньше частных денежных переводов из-за границы. Нацбанк зафиксировал эту тенденцию за военные годы, а свежая отчетность НБУ доказывает только усиление данных настроений: если по итогам 2024 года НБУ отчитался об уменьшении таких поступлений на 15,8% (до $9,5 млрд), то в январе 2025-го - уже на 16,1% к декабрю 2024 года и на 19,9% к январю-2024.

Совокупно в этом январе в страну пришло переводов на $665 млн, и это худший январь за последние годы, что сводит на нет объяснение о чистой сезонности:

январь 2021 года - $1,02 млрд;

январь 2022 года - $1,1 млрд;

январь 2023 года - $908 млн;

январь 2024 года - $830 млн;

январь 2025 года - $665 млн.

При сравнении с предвоенным 2021-м видим падение объемов в 40%.

Нацбанковская динамика по перечислениям в Украину по годам выглядит не лучше:

2021 год - 14 млрд;

2022 год - 12,5 млрд;

2023 год - 11,3 млрд;

2024 год - 9,5 млрд.

Главную же причину в сокращении валютных переводов в страну банкиры видят в войне и ее последствиях.

"Многие трудовые мигранты, которые во время полномасштабного вторжения были за границей, сами не вернулись и забрали семьи к себе в Европу. Им здесь больше некому отправлять деньги. Плюс многие украинцы выезжали подальше от войны уже во время боевых действий и обустраивались в основном в ЕС, забирая туда своих пап/мам и бабушек с дедушками, которым ранее помогали. А еще бизнес вывозил работников в безопасные страны - в рамках релокации бизнеса, а за теми также подтягивались родные, которые больше не получают у нас переводов. Миграция сильно ударила по денежным переводам. А также сказалось сокращение заработков наших людей за рубежом и разнообразных пособий, которые они раньше получали в ЕС, и все это происходит на фоне роста там инфляции и отмены льгот (оплата аренды жилья, коммуналки, оплат детсадов/школ). Плюс сказалось закручивание налоговых и регуляционных гаек в Украине", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства крупного банка.

Под закручиванием гаек финансисты понимают ужесточение требований финансового мониторинга в Украине, из-за которых банкиры стали требовать от людей больше справок и декларации в объяснение денежных поступлений и блокировать счета. Из-за чего украинцы стали активнее пользоваться криптовалютами и наличными - возобновляется практика передачи через друзей/знакомых конвертов с оказией.