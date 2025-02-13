Национальный банк Украины готов отменить ограничение в 150 тысяч гривен на карточные переводы физических лиц через месяц или два два, если банки будут сами выявлять рисковых клиентов.

Об этом в интервью журналу Forbes заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга (сервис, который позволяет в онлайн-формате пройти процедуру идентификации клиента и получения банковского продукта, в том числе открытия или резервирования расчетного счета - Ред.) и принимали во внимание его трансакционную историю. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 гривен для карточных переводов", - заявил Пышный.

Как мы сообщали, лимиты на переводы для физических лиц начали применять не только банки, заявившие о подписании меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг" с ограничениями на перечисления, но и те, кто не вошел в список 46 учреждений-подписантов, в котором значатся 44 банка и два небанковских финансовых учреждения. Среди таких оказался "Креди Агриколь Банка".

Мы подробно писали о том, как работают ограничения на денежные переводы с 1 февраля.