Новая группа украинских банков присоединилась к меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", которым с 1 февраля 2025 года вводят лимиты на платежи населения в размере 50-150 тысяч гривен.

Об этом сообщила Ассоциация украинских банков на своем официальном сайте.

В пресс-релизе говорится о том, что общая численность банков - подписантов меморандума выросла с 27 до 44, также в списке фигурируют две платежные системы. То есть общая численность участников меморандума на 27 января достигла 46 финансовых организаций.

Среди новичков Ассоциация украинских банков назвала ПУМБ, "Сенс Банк" и "Рада Банк". Полный список из 46 финучреждений пока не обнародован.

Ключевым положением документа в ассоциации назвали "внедрение унифицированных стандартов для тех, кто предоставляет платежные услуги, способствующих борьбе с финансовыми махинациями и улучшению контрольных мер по платежным операциям".

О том, что украинские банки готовятся серьезно ужесточить требования по финансовому мониторингу для физлиц и физлиц-предпринимателей, стало известно в начале декабря.

Подробнее о новых правилах перевода денег между банковскими счетами в Украине с 1 февраля мы рассказывали в отдельном материале.