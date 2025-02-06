Новые лимиты на платежи для физических лиц начали применять не только банки, заявившие о подписании меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг" с ограничениями на перечисления, но и те, кто не вошел в список 46 учреждений-подписантов (в нем значатся 44 банка и два небанковских финансовых учреждения).

Об этом свидетельствует клиентская рассылка "Креди Агриколь Банка", который сегодня заявил своим пользователям об изменениях в денежных переводах.

Интересно, что в "Креди Агриколь Банк" сообщили клиентам о введении лимита на переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц, в который войдут два вида перечислений: Р2Р (по номеру карты) и IBAN (по номеру счета) - с уже известными исключениями для переводов между собственными счетами в одном банке, для волонтеров и получателей официального дохода выше указанного лимита. При этом в сообщении "Агриколя" ничего не говорится о нижней планке платежного ограничения в 50 тысяч гривен в месяц, хотя в меморандуме указан диапазон перечислений в рамках 50-150 тысяч гривен в зависимости от характеристики каждого отдельно взятого клиента (высокорисковый либо средне- и низкорисковый).

При этом известно, что в последний раз список банков-подписантов меморандума обновлялся 27 января, его предоставляла Ассоциация украинских банков и "Страна" публиковала весь перечень. "Креди Агриколь Банка" в нем нет, на официальном сайте этой структуры тоже нет упоминания о подписании данного документа.

Мы подробно писали о том, как работают ограничения на денежные переводы с 1 февраля.