В конце этой недели, 1 февраля 2025 года, в Украине заработают новые платежные ограничения для населения с двумя лимитами — 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории присвоенной каждому человеку в его банке. После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов на три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.



Это следует из обнародованного еще в декабре 2024 года Меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". К настоящему моменту его подписали уже 44 банка и 2 небанковских финучреждения, в том числе ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк (monobank), ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс-банк и другие. А в АУБ (Ассоциации украинских банков) спрогнозировали скорое подписание этого документа всеми действующими 61 банками и многим финкомпаниями, принимающими платежи населения в разной форме.



С 1 февраля платежные лимиты в 50 тыс. грн заработают в отношении людей, которых финансисты оценили, как высокорисковых.

Две другие категории банковских клиентов-физлиц (средне- и низкорисковых) получат общие лимиты:

150 тыс. грн - с 1 февраля 2025 года;

100 тыс. грн - с 1 июня 2025 года.

Из-за новых ограничений у людей появилось множество прикладных вопросов. "Страна", поговорив с банкирами, дает ответы на главные из них.

1. Какие именно операции будут включаться в лимиты 50-150 тысяч гривен с 1 февраля?



В самом Меморандуме говорится, что в сумму должны включатся перечисления в пользу "любых других контрагентов", то есть допускался учет платежей в пользу юрлиц, даже по оплате коммунальных услуг и магазинов. На этот счет были разные версии, возникали споры в банках. Однако в итоге в лимит было решено засчитывать только безналичные денежные переводы в двух формах - p2p (по номеру карты) и IBAN (по номеру счета). То есть ни платежи за товары и услуги (включая платежи в интернете), ни снятие наличных в этот лимит не подпадают.



2. Как понять, какой уровень риска именно вам присвоили и какой лимит лично для вас утвердили (50 тысяч или 150 тысяч)?

Банкиры обещают сообщать каждому человеку его персональный лимит, после чего вы поймете свою оценку (высоко или низкорисковую). Чтобы узнать свою категорию достаточно будет обратиться в контакт-центр финучреждения, а некоторые даже обещают указывать лимит в личном кабинете клиента.



3. Кто попадет в категорию высокорисковых клиентов?



Предполагаются, что первыми в эту категорию попадут пенсионеры, студенты, официальные безработные (в том числе не оформленные и работающих в серую) и лица, которых заподозрили нелегальном предпринимательстве (получающих бизнес-доходы на счет физлица) - занимающихся бизнесом без открытия ФЛП.

4. Какие денежные переводы не будут засчитываться в лимит?



В лимит не будут считать переводы человека между его собственными счетами в одном банке. Но будут, если деньги будут ходить между счетами физлица в разных финучреждениях. Также исключения будут для зарплатных карт (если зарплата выше лимита) и тех, кто подтвердит официальные доходы в сумме выше лимита. Еще исключения сделают для волонтеров.



5. Как поднять лимит, если вам не хватает утвержденной суммы?

Предоставьте банку документы о доходе выше лимита: это может быть зарплатная справка, налоговая декларация, документы о вступлении в наследство или о продаже дорого имущества (например, квартиры или машины), справки ОК5 и ОК7, которые можно получить в "Дие".

6. Что делать, если вам нужно переводить суммы больше лимита, но вы не имеете официально подтвержденных доходов в таком объеме?



Откройте счета в большем количестве банков. Лимит в 50-150 тысяч гривен будет рассчитываться и действовать в каждом отдельно взятом финучреждении. Если вам нужен объем повыше, скажем, в 400-500 тысяч гривен и вы не хотите на себя обращать внимание, то можно открыть 3-4 счета в разных банках, и совершать там перечисления.

НБУ намерен и с таким явлением бороться, но пока конкретного механизма нет. А потому за счет использования счетов в разных банках обойти ограничения вполне можно. Впрочем, большие переводы и поступления на счета без официально подтвержденных доходов в любом случае будут привлекать все более пристальное внимание банков – это требование НБУ по усилению финмониторинга. Поэтому тем, у кого есть потребность в регулярных получениях и переводах крупных сумм денег без официального подтверждения дохода стоит подумать над уходом в наличные или в криптовалюту. Либо открывать свой ФЛП.

7. Введение каких еще ограничений (кроме лимитов 50-150 тысяч) предусмотрено Меморандумом?

Прежде всего, введение запрета на открытие одному человеку без документально подтвержденных доходов в одном финучреждении более 3 текущих счетов в одной валюте (3 для гривны, 3 для доллара, 3 для евро и т.п.). Речь идет именно о текущих счетах, исключение - кредитные, депозитные счета, а также счета для программ господдержки (национального кэшбека, єВосстановления и пр.). Также планируется открытие финансистам доступа к официальной информации при помощи онлайн-сервиса услуг "Дия" - о доходах клиента, о судебных делах и пр. Еще планируется создание реестра людей, которых власти относят в категорию "дропов" - передающих карты третьим лицам, после чего им тотально будут отказывать в открытии с счетов. Но пока такой реестр еще не создан.



8. Стоит ли на всякий случай открывать счета в банках, которые еще не подписали Меморандум?



Источники в банковских кругах говорят, что в ближайшие недели Меморандум подпишут все без исключения банки, потому в этом нет большого смысла.