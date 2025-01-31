Некоторые украинские банки уже сегодня начали готовить украинцев к новым ограничениям на платежи в размере 50-150 тысяч гривен в месяц, которые будут включены для физлиц с завтрашнего дня, 1 февраля, согласно недавно подписанному меморандуму.

В связи с этим запущены первые клиентские рассылки. В частности, "ТАСкомбанк" информирует клиентов об установленном для них лимите.

"Страна" писала об этом меморандуме и правилах, к которым на 27 января подключились 44 банка и 2 небанковских финансовых учреждения. Они ограничивают два вида переводов (Р2Р по номеру карты и IBAN по номеру счета) для каждого физлица в каждом отдельно взятом банке, но с некоторыми исключениями. Например, по переводам между счетами в рамках одного банка, по платежам в торгово-сервисной сети, по снятию наличных (подробнее о новых правилах мы писали ранее).

Клиентские рассылки с разъяснениями для граждан планируют осуществить и другие банки, которые обещают сообщить каждому клиенту индивидуальный размер его лимита на переводы с 1 февраля. В банках уверяют, что большинству людей его установят на уровне 150 тысяч гривен и только некоторым - на 50 тысяч гривен.

"Мы планируем начать извещение клиентов с завтрашнего дня, люди получат от нас пуш-сообщения с информацией о новых ограничениях. Также в системе "Приват24" (интернет-банкинге и мобильном приложении) должна появиться соответствующая кнопка. Нажимаете ее - и там появляется ваш персональный лимит на Р2Р и переводы по IBAN (вместе). Подавляющее большинство клиентов получат лимиты в 150 тысяч гривен, а 50 тысяч станут редкими случаями. Можете не переживать. Хотя, признаю, сегодня многие задают нашим менеджерам этот вопрос, на эту тему много клиентских обращений", - рассказала "Стране" менеджер "Приватбанка" Анна.

Однако monobank ("Универсалбанк") объяснительных рассылок пока не анонсирует. В службе рассылок клиентов обещают c 1 февраля поместить данные о новых платежных лимитах в раздел "Лимиты НБУ", где содержится информация об ограничениях на другие операции: выдачу наличных со счета, переводы за границу и пр. - хотя новый лимит устанавливает не Нацбанк, а каждый банк по собственной инициативе после подписания вышеупомянутого меморандума.

В других банках "Стране" тоже объяснили, что пока не собираются запрашивать у людей зарплатные или другие справки о доходах, хотя в меморандуме говорится о том, что клиенты должны иметь официально подтвержденные доходы.

"Меньше всего нам нужен ажиотаж и снятия наличных со счетов. Поэтому не планируем массовых запросов на подтверждение официальных доходов с толпами людей в наших отделениях. Общался с коллегами на этот счет, и у них аналогичные планы. Подавляющее число клиентов автоматически получат лимиты в 150 тысяч гривен, совсем немногие 50 тысяч. Минимальный лимит будет у тех, кто и так сейчас находился под наблюдением у нашего финансового мониторинга из-за не стандартных (подозрительных) операций", - рассказали "Стране" в системном банке.

В качестве примера в учреждении привели случай, когда человек, заявивший банку официальный доход в размере 8-10 тысяч гривен и мало пользовавшийся счетом, вдруг стал получать переводы на 50-80 тысяч.

"Особенно если это наличное зачисление. За наличными проводками сейчас будем следить особенно пристально. Неважно, единоразово или частями: если на карту будет капать по 5-10 тысяч гривен через день, тоже это остановим. Первый шаг - блок карты и запрос справок и объяснений, второй - закрытие счета, если нас не устроят объяснения. То есть мы будем реагировать на новые подозрительные явления, а не трусить старую клиентскую базу. Хотя слышал, что некоторые банки в последние недели активно проредили грядки - перепроверили клиентские операции и заблочили больше счетов, чем обычно", - отметил банкир.

Его словам подтверждает рост количества жалоб граждан на блокировки и принудительное закрытие счетов в разных банках, в частности, "Приватбанке", "Абанке", ПУМБ, "Сенс Банке".