Ассоциация украинских банков привела полный список из 44 финансовых учреждений, которые на 27 января 2025 года подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг".

Перечень появился на официальном сайте АУБ.

В список подписантов меморандума входят:

"Приватбанк". Ощадбанк. "Универсалбанк" (monobank). "Сенс Банк". ПУМБ. "Райффайзен Банк". "Укрэксимбанк". "Укргазбанк". "ОТП Банк". "Кредобанк". "Банк Пивденный". "Правэкс Банк". "Кристаллбанк". "Банк Глобус". "МТБ Банк". "Радабанк". "Идея Банк". "Альтбанк". Банк "Альянс". "Европромбанк". Банк "Клиринговый дом". "Поликомбанк". Банк "Траст-Капитал". "Украинский банк реконструкции и развития". "Окси Банк". "Первый инвестиционный банк". "Агропросперис Банк". "ПроКредит Банк". "Коминбанк". Банк "Украинский капитал". "Скай-Банк". "А-Банк". "Банк Восток". "Банк Кредит Днепр". "Аккордбанк". "Кредитвест Банк". "ТАСкомбанк". "Кредит Европа Банк". Банк "Грант". "БАНК 3/4". "Мотор-Банк". "Асвио Банк". "РВС Банк". "Индустриалбанк".

Также выяснилось, что к соглашению присоединились два небанковских финучреждения: ООО "Новапей" (NovaPay) и ФК "ЕВО" (RozetkaPay).

Вчера в Ассоциации украинских банков сообщали, что несколько украинских банков присоединилась к упомянутому меморандуму, которым с 1 февраля 2025 года вводят лимиты на платежи населения в размере 50-150 тысяч гривен, однако не приводили полный список финучреждений.

Ранее мы подробно писали о том, как будут действовать ограничения с 1 февраля.