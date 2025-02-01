С февраля 2025 года в Украине ожидается ряд важных нововведений.

Одна из самых громких новостей — введение новых платежных ограничений для граждан.

Ограниченно годные до 5 февраля должны были повторно пройти ВВК, но сроки, похоже, сдвигаются. Также часть украинцев потеряет бронь от мобилизации и уже в конце февраля может быть призвана в ряды ВСУ.

Один из крупных мобильных операторов повышает тарифы. Внутренние переселенцы смогут оформить субсидию на аренду жилья.

Детальнее об этих и других изменениях — в обзорном материале "Страны".

Новые платежные ограничения для украинцев

С 1 февраля в Украине заработают новые платежные ограничения для населения с двумя лимитами — 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории присвоенной каждому человеку в его банке.

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов на три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.

С этого месяца платежные лимиты в 50 тыс. грн заработают в отношении людей, которых финансисты оценили, как высокорисковых.

Предполагаются, что первыми в эту категорию попадут пенсионеры, студенты, официальные безработные (в том числе не оформленные и работающие в серую) и лица, которых заподозрили нелегальном предпринимательстве (получающих бизнес-доходы на счет физлица) - занимающихся бизнесом без открытия ФОПа.

Две другие категории банковских клиентов-физлиц (средне- и низкорисковых) получат общие лимиты: 150 тыс. грн — с 1 февраля и 100 тыс. грн — с 1 июня 2025 года.

В лимит не будут считать переводы человека между его собственными счетами в одном банке. Но будут - если деньги будут ходить между счетами физлица в разных финучреждениях. Также исключения будут для зарплатных карт (если зарплата выше лимита) и тех, кто подтвердит официальные доходы в сумме выше лимита. Еще исключения сделают для волонтеров.

Банкиры обещают сообщать каждому человеку его персональный лимит, после чего вы поймете свою оценку (высоко или низкорисковую). Чтобы узнать свою категорию достаточно будет обратиться в контакт-центр финучреждения, а некоторые даже обещают указывать лимит в личном кабинете клиента.

Впрочем, по нашим данным, банки еще вчера запустили соответствующие клиентские рассылки и стали активнее блокировать украинцам. Подробнее…

Клиентов каких банков коснутся ограничения? Как поднять лимит, если не хватает утвержденной суммы? Развернутые ответы на эти и другие важные вопросы по теме — в нашем материале.

Прохождение ВВК для ограниченно годных

Ограниченно годные к службе должны были повторно пройти ВВК до 5 февраля, иначе уже на следующий день могли быть оштрафованы на 17-25 тыс. гривен. Это касается также военных и тех, кто годен, но проходил медкомиссию больше года назад.

Однако сроки могут сдвинуться.

Большинство ограниченно годных не прошли ВВК и до 4 февраля не успеют пройти. Об этом заявила замглавы Офиса президента Ирина Верещук.

"На сегодняшний день большинство из них (более 1 миллиона человек!) еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВЛК или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди). Очевидно, что совершенно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля", – сообщила она.

По словам Верещук, уже подан законопроект по смещению сроков до начала лета. По данным нардепа Гончаренко, речь идет и 5 июня. Также Кабмин ввел в приложение "Резерв+" опцию онлайн-записи на медкомиссию - что дает возможность не идти за направлением в ТЦК и не стоять там лишнюю очередь (как работает эта функция в приложении, пока неизвестно).

Также пока нет данных о том, будут ли все же приходить штрафы тем, кто не прошел медкомиссию до 4 февраля, поскольку закон пока по факту не поменяли - хотя и обещают, что сделают это в кратчайшие сроки.

По данным "Страны", большинство ограниченно годных, которые сейчас идут проходить ВВК, чтоб успеть в срок до 5 февраля, имеют бронь или иные отсрочки от мобилизации, сообщил наш источник в ТЦК одного из областных центров.

Многие из тех, кто отсрочек не имеют, идти боятся, так как подозревают, что ВВК признают их полностью годными, после чего им выпишут боевую повестку и отправят на фронт. Источник подтвердил, что во многих случаях именно так и будет. "Ограниченно годных по всей стране более 1 миллиона. Естественно, их рассматривают как важный ресурс пополнения армии", - говорит сотрудник ТЦК.

Для тех, кто идти проходить ВВК боится, отсрочка в наказании за непрохождение комиссии до 5 февраля и предполагаемое продление дедлайна до 5 июня будет хорошей новостью. По словам источника, многие ограничено годные сейчас пытаются "порешать", чтоб оформить себе инвалидность и признание непригодными к службе.

Также предлагаются коррупционные схемы и сотрудниками военкоматов - записать, что человек, по состоянию здоровья, годится только к службе в тылу.

Впрочем, по словам источника, спрос на такую услугу небольшой, так как опыт показывает, что на подобные нюансы при распределении мобилизованных между подразделениями сейчас обращают мало внимания. Но даже если повезет попасть в тыловую часть, то это не гарантирует, что вскоре не перебросят на фронт. Как, например, происходит с военными из ПВО.

Потеря брони от мобилизации

До конца февраля все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус. А после этого - перебронировать своих сотрудников через портал "Дия" до 1 марта. Но это если статус "критически важного" не утерян - в противном случае его сотрудники потеряют бронь.

Уже в конце февраля некоторые военнообязанные, имевшие бронь, могут быть мобилизованы, подтвердил нардеп Александр Федиенко.

"28 февраля заканчивается у всех военнообязанных по стране бронирование. Если предприятие теряет статус критичности (закончился государственный контракт, нового нет), или не отвечает критериям, то забронированные работники этого предприятия также теряют бронирование, или руководитель предприятия не вовремя получил соответствующие критерии. Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных", - пишет член оборонного комитета.

По словам Федиенко, отдельные руководители ТЦК обещали ему не трогать сотрудников предприятий обороны, связи, энергетики. Впрочем, по имеющимся данным, даже с действующей бронью людей иногда призывают.

Выплаты за военных, пропавших без вести и находящихся плену

С 1 февраля вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", принятый в октябре. Он предусматривает, что за военнообязанным, который попал в плен или считается пропавшим без вести, сохраняется денежное обеспечение, а выплаты получит семья военнослужащего.

Военный сам может решить, кто получит выплаты в случае, если попадет в плен или пропадет без вести. Если же личного распоряжения военного не будет, то распределят выплаты так:

50% обеспечения поделят равными частями между представителями первой очереди - между женой (мужем), законными представителями несовершеннолетних детей (мать или отец ребенка военнослужащего или лицо, которое заменяет их, если военнослужащий не состоит в браке), детьми из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями, а также родителями военнослужащих (в этот перечень не входят те, кто получает от военнослужащего алименты, а также родители, которые лишены родительских прав);

если родственников первой очереди у военного нет, тогда 20% обеспечения поделят равными частями между представителями второй очереди - между совершеннолетними детьми, родными братьями (сестрами), законным представителем которых является военнослужащий.

В случае, когда военный возвращается из плена или уже не является пропавшим без вести, выплачивается удержанная часть (50% или 80%). В случае смерти военнослужащего невыплаченная доля будет включена в состав наследства.

Повышение тарифов lifecell

Компания lifecell повысит тарифы в феврале-марте.

"Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. В этом году мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это. Благодаря оптимизации расходов, мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия", ​​- заявил CEO холдинга.

По данным профильных СМИ, 3 оператор мобильной связи увеличит стоимость услуг на 34%.

Пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря.

Напомним, недавно свои тарифы пересмотрели также Киевстар и Vodafone.

Субсидия на аренду жилья для переселенцев

С 29 января переселенцы начнут получать субсидию на аренду жилья. Минсоцполитики опубликовало список ВПЛ, которые смогут претендовать на помощь:

те, кто выехал из оккупированных регионов или из зон боевых действий, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

для семей с доходом меньше 5840 гривен;

кто арендует жилье и тратит на него существенную часть своих доходов — более 20%.

Субсидия будет предоставляться при условии:

арендатор и арендодатель — не родственники;

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Убежище".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на услуги ЖКХ.

Выборы в Германии

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Они могут иметь большое значение как для помощи Украине со стороны ФРГ, так и для положения более чем полутора миллионов живущих там украинцев.

Наибольшее количество голосов соберут, как следует из опросов, две партии - консервативная ХДС-ХСС и ультраправая "Альтернатива для Германии" (на двоих более половины мест в немецком парламенте). АдГ выступает с жесткой антимигрантской повесткой, а ХДС на днях внес законы по ужесточению миграционного режима.

Также этот блок, который лидирует в опросах, ранее отличался призывами активнее помогать Украине, вплоть до поставок ей дальнобойных ракет. А отдельные депутаты от ХДС призывали украинских мужчин, живущих в Германии, ехать воевать в рядах ВСУ.

При этом пока ХДС открещивается от блокирования с АдГ, и местные аналитики предполагают, что более вероятен союз консерваторов с социал-демократами и "Зелеными", который выступают против существенных ограничений по мигрантам. А также за продолжение военной помощи Украине (которую требует прекратить "Альтернатива для Германии").

В то же время в последнее время активную поддержку АдГ начал оказывать Илон Маск, что стало неожиданным фактором этой предвыборной кампании. И еще непонятно, как это отразится на итогах голосования. А также на обещаниях лидера ХДС Мерца не вступать в коалицию с этой политсилой (американские СМИ полагают, что Мерц "заигрывает" с АдГ, о том же говорят и его политические оппоненты).