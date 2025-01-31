В "Резерв+" запустили функцию генерации электронных направлений на военно-врачебную комиссию. А с 28 февраля будет переведено исключительно в цифровой формат постановление о пригодности.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Таким образом, человеку не нужно будет второй раз идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберег", и человеку в "Резерв+" подтянется статус актуальной ВЛК и статус: годен или непригоден," - рассказала Черногоренко.

Также украинцам разрешат посещать любые ТЦК и ВЛК, а не только те, где они стоят на учете, сообщила Черногоренко.

Можно будет посетить ТЦК даже в другой области. Сроки реализации не называются.

По ВЛК обещают сделать к лету. Можно будет пройти ее в любом медучреждении, включая частные.

Напомним, Кабинет министров согласовал постановление, позволяющее запустить электронные направления на военную медкомиссию.

Ранее мы сообщали, что претендующих на отсрочку от мобилизации ограниченно годных отправят на новую военно-врачебную комиссию.