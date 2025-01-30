Большинство ограниченно пригодных к военной службе, которые сейчас идут проходить военно-врачебную комиссию, чтобы успеть в срок до 5 февраля, имеют бронь или иные отсрочки от мобилизации. А многие не имеющие отсрочек боятся идти туда, так как подозревают, что ВВК признают их полностью годными, после чего им выпишут боевую повестку и отправят на фронт.

Об этом сообщил "Стране" источник в ТЦК одного из областных центров.

Источник подтвердил, что во многих случаях именно так и будет.

"Ограниченно годных по всей стране более 1 миллиона. Естественно, их рассматривают как важный ресурс пополнения армии", - сказал сотрудник ТЦК.

Для тех, кто боится проходить ВВК, отсрочка наказания и продление дедлайна до 5 июня будет хорошей новостью, добавил наш собеседник.

По его словам, многие ограничено годные сейчас пытаются "порешать вопрос", чтобы оформить себе инвалидность и признание непригодными к службе. Также сотрудники военкоматов предлагают коррупционные схемы, в частности, записывают граждан годными по состоянию здоровья только к службе в тылу.

Впрочем, как сказал источник, спрос на такую услугу невелик, поскольку опыт показывает, что на подобные нюансы при распределении мобилизованных между подразделениями сейчас мало обращают внимания. Но даже если повезет попасть в тыловую часть, то это не гарантирует, что вскоре не перебросят на фронт. Как, например, происходит с военными из ПВО.

Напомним, Ирина Верещук сегодня сообщила, что ТЦК не будут штрафовать и объявлять в розыск ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые не успеют повторно пройти ВВК до 5 февраля. Военкоматам отправят соответствующую директиву.