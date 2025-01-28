Во Львове военно-врачебные комиссии (ВВК) работают в три смены из-за наплыва людей перед окончанием срока обязательного медосмотра для ограниченно годных.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Заявляется, что в настоящее время по городу в электронной очереди на прохождение ВВК находятся около 700 военнообязанных.

Напомним, в ТЦК заявили, что ограниченно пригодные к службе должны повторно пройти ВВК до 5 февраля, иначе уже на следующий день могут быть оштрафованы на 17-25 тысяч гривен.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук говорила, что большинство военнообязанных украинцев, имеющих статус ограниченно пригодных к военной службе, не прошли повторную медкомиссию и до 4 февраля не успеют этого сделать.

На днях Верещук заявила, что украинцы, ранее получившие статус ограниченно пригодных к службе, могут получить три месяца отсрочки на прохождение новой медкомиссии.

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