Если военнообязанный, ранее признанный ограниченно пригодным к службе в военное время, не пройдёт повторную медкомиссию до 5 февраля, его статус в приложении "Резерв+" не изменится.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Напомним, что требование заново пройти ВВК до указанной даты заложено в принятый весной закон, который отменяет статус "ограниченной пригодности".

Все военнообязанные, кто ранее имел такой статус, должны до 5 февраля заново пройти военно-врачебную комиссию. Отказ выполнить это будет приравнен к нарушению правил воинского учёта и может караться штрафом.

При этом ведомство утверждает, что в цифровой версии военного билета нарушителей, отображаемой в "Резерве+", после 5 февраля ничего не поменяется.

Исключением будет, если человек получит повестку на уточнение данных и не явится по ней. В этом случае его статус в приложении изменится на "в розыске".

Ранее стало известно, что электронные направления на ВВК появятся в "Резерв+" на месяц раньше запланированного.

Война в Украине продолжается 1060-й день. Последние новости с главными событиями 18 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.