Большинство военнообязанных украинцев, имеющих статус ограниченно пригодных к военной службе, не прошли повторную медкомиссию и до 4 февраля не успеют этого сделать.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук у себя в телеграм-канале.

"На сегодняшний день большинство из них (более 1 миллиона человек!) ещё не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВЛК или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди). Очевидно, что совершенно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля", – написала чиновник.

По словам Верещук, в настоящее время власти работают над решением этой проблемы.

"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок повторного медосмотра ограниченно пригодным. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы. В-третьих, Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы своевременно обработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК", – сообщила замглавы ОП.

Ранее стало известно, что ограниченно годных отправят на новую ВВК, если такие люди обратятся в ТЦК за отсрочкой от мобилизации.

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