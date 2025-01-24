Военнообязанных украинцев, ранее имевших статус "ограниченно пригодных к армейской службе в военное время", которые обратятся с заявлением о получении отсрочки от мобилизации, сначала направят на медосмотр.

Об этом сообщает издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Порядок проведения призыва граждан на военную службу, утверждённый постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года.

Согласно этому документу, лица, которые обратятся в ТЦК с заявлением об отсрочке, но ранее были признаны ограниченно пригодными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, сначала будут направляться на военно-врачебную комиссию для определения годности.

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