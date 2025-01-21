В Харькове остались преимущественно только немотивированные жители, которые не хотят идти служить.

Об этом в эфире радио "Накипіло" заявил глава Киевского районного ТЦК и СП Харькова Александр Чепурный.

По его словам, военкомы не нарушают порядок мобилизации.

"Все военнослужащие, которые сейчас работают в ТЦК, - это на 99% те, кто были переведены с военной службы и признаны ограниченно пригодными. Ежедневно им проводят инструктажи. Никаких задач по превышению полномочий у них нет. Почему говорят только о Харькове, почему не говорят о других регионах? Во время проверки вышестоящими штабами ни один факт не был подтвержден", - уверяет Чепурный.

Он также отметил, что на блокпостах выявляют подозрительных лиц, которые способствуют подрыву обороны государственности.

Напомним, 16 января народный депутат Александр Бакумов с трибуны Верховной Рады заявил о беспределе ТЦК в Харькове, где военкомы в балаклавах блокируют дороги и избивают правозащитников. По его словам, такого своеволия военкомов, как в Харькове, больше нет ни в одном городе страны.

Перегибы во время массовой принудительной мобилизации в Харькове стали одной из ключевых тем заседания двух комитетов в Верховной Раде. На нем кроме прочего обсуждали штрафы за уклонение от мобилизации.