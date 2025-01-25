Украинцы, ранее получившие статус ограниченно пригодных к службе, могут получить три месяца отсрочки на прохождение новой медкомиссии.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По её словам, такие изменения в закон будут предложены Кабинету министров и Верховной Раде Украине.

Напомним, что люди, имевшие статус ограниченно пригодных должны были перепройти ВВК до 4 февраля.

Однако, по словам Верещук, это примерно миллион человек, и сделать они этого не успеют.

Также она заявила, что направление на медкомиссию ограниченно пригодные будут получать в электронном виде.

Ранее власти грозили штрафами таким людям уже на следующий день после окончания срока прохождения медкомиссии.

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