ТЦК и СП не будут штрафовать и объявлять в розыск ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые не успеют повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Военкоматам отправят соответствующую директиву.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук по итогам рабочего совещания по вопросам прохождения ВЛК ограниченно пригодными лицами.

Как рассказала Верещук, на совещании указали на необходимость срочно принять законодательные изменения, по которым:

повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц младше 25 лет и тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

дедлайн прохождения ВВК переносится с 5 февраля на 5 июня, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде сегодня под номером 12457.

"Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук.

Почему ограниченно пригодные боятся идти в ТЦК

Между тем источник в ТЦК одного из областных центров сообщил "Стране", что большинство ограниченно пригодных, которые сейчас идут проходить ВВК, чтобы успеть в срок до 5 февраля, имеют бронь или иные отсрочки от мобилизации. А многие из тех, кто отсрочек не имеют, идти туда боятся, так как подозревают, что ВВК признают их полностью годными, после чего им выпишут боевую повестку и отправят на фронт.

Источник подтвердил, что во многих случаях именно так и будет.

"Ограниченно годных по всей стране более 1 миллиона. Естественно, их рассматривают как важный ресурс пополнения армии", - сказал сотрудник ТЦК.

Для тех, кто боится проходить ВВК, отсрочка наказания и продление дедлайна до 5 июня будет хорошей новостью, добавил наш собеседник.

По его словам, многие ограничено годные сейчас пытаются "порешать вопрос", чтобы оформить себе инвалидность и признание непригодными к службе. Также сотрудники военкоматов предлагают коррупционные схемы, в частности, записывают граждан годными по состоянию здоровья только к службе в тылу.

Впрочем, как сказал источник, спрос на такую услугу невелик, поскольку опыт показывает, что на подобные нюансы при распределении мобилизованных между подразделениями сейчас мало обращают внимания. Но даже если повезет попасть в тыловую часть, то это не гарантирует, что вскоре не перебросят на фронт. Как, например, происходит с военными из ПВО.

Напомним, вчера Алексей Гончаренко сообщил, что срок повторного прохождения ВВК для военнообязанных украинцев, ранее получивших статус ограниченно пригодных к службе в армии, планируют продлить до 5 июня.

А незадолго до этого Верещук писала, что более миллиона украинцев не прошли ВВК и до 4 февраля не успеют это сделать.