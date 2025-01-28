Кабинет министров согласовал постановление, позволяющее запустить электронные направления на военную медкомиссию.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период в части введения электронной формы направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, формируемого средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также предоставлена ​​возможность военнообязанным и резервистам получать электронное направление самостоятельно и добровольно путем формирования соответствующего запроса средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста", - написал Мельничук.

Также об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Людям не нужно будет отстаивать очереди у ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение "Резерв+", - заявил премьер.

Бета-тестирование такой функции уже началось в приложении "Резерв+" 23 января.

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