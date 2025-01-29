Срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных украинцев, ранее получивших статус ограниченно пригодных к службе в армии, планируют продлить до 5 июня.

Об этом пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующий законопроект внёс парламентский комитет нацбезопасности и обороны.

Перед этим замглавы Офиса президента Ирина Верещук подтвердила в Телеграм, что имевшим статус ограниченно годных в военное время продлят срок перепрохождения ВВК до 5 июня.

Ограниченно пригодные украинцы младше 25 лет не будут обязаны перепроходить ВВК, предполагает законопроект, который внесли в парламент.

Ранее Верещук писала, что более миллиона украинцев не прошли ВВК и до 4 февраля не успеют.

"На сегодняшний день большинство из них (ограниченно пригодных - ред.) (более 1 миллиона человек!) ещё не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВЛК или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди). Очевидно, что совершенно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля", – написала чиновник.

Напомним, претендующих на отсрочку ограниченно годных будут отправят на новую ВВК.