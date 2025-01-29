Мэра города Борислав Львовской области Игоря Яворского оштрафовали за невыполнение плана мобилизации.

Об этом городской голова заявил в комментарии изданию Hromadske.

По его словам, в отношении него составили протокол, на основе которого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за срыв мер мобилизации. Он готовится обжаловать его в суде.

"Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над "і", - заявил Яворский.

Подробности, о чем именно идет речь в документах, городской глава не озвучил, сославшись на то, что это является информацией для служебного пользования.

Также он сказал, что не припомнит случаев наложения штрафов на других представителей местной власти за срыв мобилизации. Хотя буквально вчера СМИ сообщили, что аналогичный штраф получил мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма. Он также с ним не согласился, заявив, что мэр не имеет средств для проведения мобилизации.

Напомним, эпизод с Кучмой накануне упоминала Ассоциация городов Украины в своем обращении на имя президента страны как пример давления Киева на местные власти.

В письме также фигурировал и случай с мэром Ирпеня, которого на днях суд отправил под стражу за незаконный выезд за границу еще в 2022 году.