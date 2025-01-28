В результате продолжающейся мобилизации в Украине, областной центр правобережья Житомир может столкнуться с серьёзными проблемами в предоставлении коммунальных услуг населению.

Об этом сообщила представитель КП "Житомирводоканал" Снежана Герасимчук, передают телеграм-каналы.

По словам представителя, на данный момент работники её предприятия забронированы, но в феврале КП не сможет освободить от мобилизации больше половины от численности военнообязанных.

Ранее стало известно, что на закарпатскую мебельную фабрику решили нанять бангладешцев, поскольку местных жителей пугает угроза мобилизации при трудоустройстве.

Напомним, предприятия критической инфраструктуры Украины смогут непрерывно бронировать сотрудников в "Дие" до 1 марта.

Боевые действия в Украине продолжаются 1070-й день. Последние новости с главными событиями 28 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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