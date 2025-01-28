Закарпатский производитель мебели "Ламелла" решил завезти сотрудников из Бангладеш, потому что местных жителей пугает угроза мобилизации.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан.

"У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК. У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть уже демобилизованные раненые. Есть также женщины, которые заменяют мужчин. Но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять, потому что, например, есть крышка стола размерами два и метр, ее нужно поднять и установить на машину, которая будет ее обрабатывать дальше... Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу. Одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам рекрутировать работников из Бангладеш", - объяснил ситуацию Щербан.

Бангладешцы уже оформляют визы для переезда в Закарпатье. Но приедут не 160 мигрантов, как планировалось, а только 30.

Напомним, вчера в Закарпатской ОВА заявили, что производитель мебели хочет завезти 160 сотрудников из Бангладеш.

Незадолго до этого эксперт сообщил о двух миллионах безработных в Украине на фоне нехватки кадров во многих отраслях.