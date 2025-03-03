Российские войска продвинулись в Курской области, в районе Погребков на северной оконечности украинского плацдарма.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Судя по карте, под российский контроль вернулась Орловка, а Новая Сорочина перешла из украинской в серую зону (россияне заявляли ранее, что отбили это село).

Ранее россияне продвинулись на этом участке, вернув контроль над Погребками.

Также у РФ два продвижения в направлении Боровой Харьковской области - у Загрызово и Надежды.

Кроме того, армия РФ продвинулась в районе Песчаного под Покровском.

Напомним, на днях Deep State сообщал, что россияне получили огневой контроль над логистикой ВСУ в Курской области. В частности, российские военные смогли подбить десятки транспортных средств ВСУ по дороге на Суджу.

Война в Украине идет 1104-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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