Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Также россияне полностью захватили "карман" к югу от Дачного в Андреевском "мешке".

При этом РФ продолжают свое продвижение севернее Великой Новоселки и около Барановки, что рядом с трассой с Покровска на Константиновку.

В то же время ВСУ снова атаковали южнее Покровска и продвинулись в Лысовке.

Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ в очередной раз существенно продвинулась в "Андреевском мешке" и подошла уже к Константинополю, свидетельствует карта Deep State. К западу от Великой Новоселки россияне захватили половину села Новоселка. Украинские силы выбили армию РФ с трассы из Покровска на Константиновку. Также россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки.

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