В Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, на фронте также работают "альтернативные вещи".

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - написал глава ЦПД.

Напомним, переговорщики из США заявили Украине, что могут отключить Starlink, если не будет достигнута сделка по полезным ископаемым.

Продолжение доступа Украины к Starlink обсуждалось на переговорах между американскими и украинскими представителями после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

При этом ранее волонтер Мария Берлинская заявляла, что глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск может в любой момент отключить "Старлинк" на фронте и ВСУ потеряют много людей.

С начала войны Маск обеспечивал связью "Старлинки" на линии фронта за свой счет. С 2023 года их стал оплачивать Пентагон, но техническое обеспечение по-прежнему предоставляет компания Маска.