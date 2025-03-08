На фоне потока новостей о перерезании россиянами логистики ВСУ в Курской области, сегодня с утра военные паблики РФ написали о начале штурма Суджи.

Позже эту информацию подтвердили украинские СМИ.

По информации, около сотни россиян смогли прорваться к Судже по подземному газопроводу. В настоящее время в населенном пункте продолжаются активные боевые действия.

Через некоторое время после этого, полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") написал, что уже 80% прорвавшихся россиян уничтожено силами Вооруженных сил Украины, а о самом нападении украинские военные знали заранее, потому смогли тщательно к нему подготовиться.

В то же время российские паблики утверждают, что наступление со стороны РФ развивается довольно успешно. Причем не только в районе Суджи, но и на многих других участках Курского плацдарма ВСУ.

Также сообщается о начале общего наступления сил РФ в Курской области. Однако на данный момент деталей и конкретного местоположения, где именно идет продвижения они пока не приводят, заявляя, что ситуация "находится в развитии".

О сообщениях российских пабликов о начале наступления российских войск на город Суджу в Курской области мы писали в отдельном материале.

При этом ранее главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявлял об использовании россиянами трубы газопровода для атаки на Суджу.