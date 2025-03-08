Российские войска начали наступление на город Суджу в Курской области.

Об этом сообщают российские военные паблики.

Подтверждений этому на данный момент нет.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников заявил о неуверенности в том, что на Суджу следует направить какие-нибудь существенные резервы.

"По Курщине шансы хоть как-то исправить ситуацию есть. Но они не слишком велики", – пишет он.

Ранее российские войска смогли фактически отрезать город от путей снабжения на юге.

При этом британская газета The Telegraph писала о том, что у 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области наблюдается угроза окружения после наступления россиян под Суджей.

Война в Украине идет 1109-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: РФ отрезает Курский плацдарм, ракетная атака, Трамп грозит Москве санкциями, переговоры Украины и США.

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