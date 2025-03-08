Российские войска начали наступление на Суджу — военные паблики
Российские войска начали наступление на город Суджу в Курской области.
Об этом сообщают российские военные паблики.
Подтверждений этому на данный момент нет.
Украинский военный журналист Богдан Мирошников заявил о неуверенности в том, что на Суджу следует направить какие-нибудь существенные резервы.
"По Курщине шансы хоть как-то исправить ситуацию есть. Но они не слишком велики", – пишет он.
Ранее российские войска смогли фактически отрезать город от путей снабжения на юге.
При этом британская газета The Telegraph писала о том, что у 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области наблюдается угроза окружения после наступления россиян под Суджей.
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