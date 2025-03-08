Российские войска взяли три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку.

Об этом свидетельствуют данные обновленной карты украинского военного паблика Deep State.

Населенные пункты расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков.

При этом южнее Суджи - в районе села Куриловка, россияне также расширили зону своего вклинения.

Как мы уже писали, это вклинение грозит полным отрезанием почти всей группировки ВСУ в Курской области от логистики с территории Украины.

Западные СМИ полагают, что украинские войска на Курщине находятся под угрозой окружения и могут быть выведены назад в Украину.

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