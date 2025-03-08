Армия РФ за сутки взяла под контроль три села в Курской области — Deep State
Российские войска взяли три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку.
Об этом свидетельствуют данные обновленной карты украинского военного паблика Deep State.
Населенные пункты расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков.
При этом южнее Суджи - в районе села Куриловка, россияне также расширили зону своего вклинения.
Как мы уже писали, это вклинение грозит полным отрезанием почти всей группировки ВСУ в Курской области от логистики с территории Украины.
Западные СМИ полагают, что украинские войска на Курщине находятся под угрозой окружения и могут быть выведены назад в Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.