Россияне использовали трубу газопровода для атаки на Суджу в Курской области.

Об этом сообщает главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

"Сегодня обнаружен прорыв вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы перекинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки", - пишет Бутусов.

Ряд украинских СМИ предполагают, что речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Также Бутусов подтвердил информацию начала штурма Суджи и то, что украинские войска в Курской области находятся в тяжелом положении.

"Фронт санитарной зоны узок, и враг с флангов взял под плотный огневой контроль наши пути сообщения. Теперь ситуация там тяжелее, чем на всех других участках фронта", - пишет Бутусов.

По его мнению дальнейшее содержание плацдарма в Курской области не оправдано с военной точки зрения.

"Политические мотивы всем понятны, но должна быть чисто военная логика. Сейчас мы потеряли выгодное положение на Курщине - и тактическое, и оперативное. Нужны решения", - пишет Бутусов.

Напомним, сегодня российские военные паблики начали писать о том, что войска РФ начали наступление на город Суджу в Курской области.

При этом британская газета The Telegraph писала о том, что у 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области наблюдается угроза окружения после наступления россиян под Суджей.