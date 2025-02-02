В Судже Курской области РФ в результате удара разрушена центральная часть здания интерната, где находились гражданские. Выявлены 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 не пострадавших гражданских лиц.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и публикуют траекторию полета российского КАБа.

"Тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и последующей эвакуации в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера около 18.00 российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения.

"Уже традиционно многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не выйдет! Есть безоговорочные доказательства и результаты объективного контроля, что удар нанесен российской тактической авиацией.

Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы", - пишут Воздушные силы.

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