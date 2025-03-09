Российские войска захватили село Константинополь в Донецкой области к западу от Курахово. Об этом заявляет минобороны РФ.

Украина этого не подтверждает.

На карте Deep State населенный пункт находится частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Константинополь находится на трассе из Курахово в Запорожье на западном краю "мешка", который образовался в результате продвижения российских войск севернее (в Андреевке) и южнее.

Минобороны РФ также заявляет, что россияне захватили хутор Новенькое в Сумской области,

а также вернули контроль над селом Лебедевка в Курской области.

Украина этого официально не подтверждало. Но продвижение россиян в Лебедевке сегодня было отмечено на карте паблика Deep State. Он же ранее сообщал, что армия РФ накапливает силы в Новеньком.

Война в Украине идет 1110-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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