Российская армия второй раз за день ударила по Константиновке в Донецкой области.

О массированном обстреле сообщает городская военная администрация.

По данным, на этот раз обстрел был совершен с РСЗО "Смерч" и БПЛА "Молния-1".

В результате происшествия ранено трое людей, повреждены фасады частных и многоквартирных домов, фасад магазина, линии электросети ДТЭК и газопроводов.

"Ближе к обеду враг совершил обстрелы по городу Константиновке из разных видов вооружения. В результате удара с РСЗО "Смерч" ранены 3 гражданских лица, повреждены фасады частных и многоквартирных домов, фасад магазина, линии электросети ДТЭК и газопроводов", - написал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Напомним, сегодня три человека погибли в результате удара "Шахеда" по мясокомбинату в городе Богодухов Харьковской области.

Также этой ночью российская армия атаковала города Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Попадания затронули Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Донецкую и другие области.

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