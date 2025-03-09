Украинский военный паблик Deep State фиксирует продвижение российских войск к северу и северо-западу от Суджи.

По версии телеграм-канала, Украина частично отошла в Русском и Черкасском Поречном. При этом Лебедевка, по данным паблика, россиянами захвачена полностью (благодаря чему РФ сильно продвинулась к трассе, что ещё более усложняет логистику по ней). В Судже и около нее продвижений не фиксируется.

При этом военный обозреватель Bild Юлиан Репке пишет, что российская армия полностью вернула себе все три указанных выше села.

Российские паблики показывают кадры сдачи солдат ВСУ в плен в Черкасском Поречном. Также часть пабликов утверждают, что взяли Мартыновку к северо-востоку от Суджи, чему пока никаких подтверждений нет. Ряд российских пабликов взятие этого села опровергают (заявляя, что говорить об этом преждевременно), другие пишут, что в Мартыновке силы ВСУ блокированы. Но точной информации о происходящем там, повторимся, пока нет.

Также Z-каналы заявляют, что идут ожесточенные бои в Малой Локне - селе на севере Курского плацдарма.

Касаемо того, зашли ли россияне в Суджу, данные поступают противоречивые. Пока никаких объективных свидетельств такого захода нет. Украинские паблики это опровергают. Они пишут, что россияне по газопроводу вышли в "район Суджи". При этом военные ВСУ в своих пабликах опровергают, что прорвавшиеся силы уничтожены, о чем вчера сообщали украинские телеграм-каналы.

При этом российские военные паблики заявляют о значительном продвижении россиян к югу от Суджи в сторону трассы, что создает угрозу блокирования города, а также сильно затрудняет снабжение группировки украинских войск и в Судже, и во всей Курской области.

Украинские источники продвижение к югу от Суджи не подтверждают.