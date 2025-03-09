Вооруженные силы Украины потеряли село Константинополь к западу от Курахово в Донецкой области.

Об этом пишет в своем телеграм-канале украинский военный с позывным Мучной.

"Противник установил тряпку (флаг РФ - Ред.) в западной части Константинополя. Это свидетельствует о полном контроле села врагом, наших войск там нет, теперь это уже окончательно", – написал военный.

Населённый пункт, захваченный РФ, находится на трассе из Курахово в Запорожье на западном фланге мешка, образовавшегося вокруг позиций ВСУ в результате продвижения российских войск севернее (в Андреевке) и южнее.

В то же время украинский военный паблик Deep State отрицает захват россиянами села Константинополь.

DS заявляет, что Константинополь находится под контролем украинской армии.

При этом он подтверждает, что российские флаги сегодня появились в западной части села, из чего многие сделали вывод, что оно потеряно для ВСУ.

По версии Deep State, флаги были установлены отдельными группами россиян, которых по большей части выбили из села.

Ранее о захвате Константинополя заявляло минобороны РФ, но Украина этого не подтверждала.

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