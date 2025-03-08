Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ.

Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в Генеральном штабе.

По данным издания, Киев также покинули западные специалисты, которые получали спутниковые разведданные и передавали их украинским военным.

Отмечается, что остановка спутниковых данных от США помогла России продвинуться в Курской области, поставив украинскую группировку на грань окружения. При этом продвижении "погибли сотни украинских солдат", заявили журналу чиновники из Киева.

Также издание подтвердило остановку передачи спутниковых снимков Украине со стороны частной компании Maxar.

"Правительство США приняло решение временно приостановить работу украинских аккаунтов в этой системе", - заявили журналу в компании.

Напомним, британская газета The Telegraph писала об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области после наступления россиян под Суджей.

При этом Politico писали, что продвижение РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск.