Украинские источники, включая официальные, подтверждают бои за Суджу в Курской области РФ. И что россияне проникли в город, в частности, через газопровод, который ведет в город с востока.

В Генштабе заявляют об атаке в направлении города с северо-западной стороны (из района Коренево). Также там подтверждают, что российский спецназ штурмует Суджу.

Также ГШУ подтвердил атаки россиян в районах севернее Суджи - Новоивановки, Малой Локни - и южнее, где ранее телеграм-каналы фиксировали прорыв российских войск, поставивший группировку ВСУ на грань окружения.

Украинские военные паблики пишут, что под Суджей россияне массово применяют северокорейские войска, а также огромное количество дронов.

Российские паблики пишут, что армия РФ начала занимать район одноэтажной застройки Суджи. Также они пишут о боях в окрестностях этого города.

К югу от Суджи, как утверждают российские телеграм-каналы, подразделения армии РФ вошли в село Замостье. К северу они пишут, что россияне взяли Черкасское Поречное (на видео). К западу бои идут в поселках Княжий и Княжий-2, а Казачья Локня, по их данным, перешла в серую зону.

Севернее бои подходят к Малой Локне, сообщают российские паблики. Они публикуют видео ударов по этому укрепрайону ВСУ.

Пока точно неизвестно, до какой степени продвинулись российские войска. Но уже понятно, что сейчас идет самое масштабное наступление РФ с момента начала курской операции ВСУ.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы.

Война в Украине идет 1109-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: РФ отрезает Курский плацдарм, ракетная атака, Трамп грозит Москве санкциями, переговоры Украины и США.

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