Российские войска зашли в город Суджу Курской области.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и публикуют фото военного у стелы на въезде в город.

Также они пишут о том, что возле Суджи осталось от двух до трех населенных пунктов, занятых ВСУ, а также о зачистке аэродрома возле Суджи.

Украина ситуацию в Судже не комментирует.

Между тем украинские военные заявили газете The Washington Post, что быстрое продвижение россиян в Курской области не связано с прекращением Дональдом Трампом военной помощи Украине.

Командир подразделения беспилотников, действующего в Курской области, рассказал, что войска там еще не ощутили влияния приостановки американской военной поддержки.

Украинские военные говорят, что отступление направлено на сохранение личного состава, поскольку "россияне сейчас давят со всех сторон".

Боец ​ 82-й бригады с позывным Крым добавил, что "ситуация сложная, потому что они (россияне) контролируют логистические маршруты". По его словам, россияне "пытаются проводить атаки с применением мясорубки".

Напомним, в последние несколько дней российские войска быстро продвигаются в Курской области, прорывая оборону ВСУ. Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил, что украинские войска в Курской области отступают.

Война в Украине идет 1112-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сырский заявил, что угрозы окружения ВСУ в Курской области нет, а ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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